У “Борисполі” посилюють заходи з перевірки літаків з Китаю через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус. Про це під час пресбрифінгу на тему: “Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV” повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент УНН.
Сьогодні в аеропорту “Бориспіль” посилили заходи з перевірки літаків з Китаю через коронавірус.
“Були посилені сьогодні заходи і, власне, окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, була також бригада екстреної допомоги Міністерства охорони здоров’я в аеропорту Бориспіль, коли був прийнятий прямий літак”, — сказав Скіпальський.
Він зазначив, що зараз ведеться робота, щоб запровадити на борту літаків з Китая скринінгові анкети для прямих рейсів, і ведеться розмова про непрямі рейси, де також будуть запроваджені скринінгові анкети з метою інформування пасажирів і збору відповідних даних про підозри на коронавірус. Також розробляється алгоритм реагування і виявлення хвороби.
Нагадаємо, 27 січня в “Борисполі” не створили медичного штабу, як це пропонував Президент України Володимир Зеленський.
Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівні зафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, внаслідок якого померло вже понад 100 людей.
Як повідомлялося раніше, у кінці цього тижня або на початку наступного в Украні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу.