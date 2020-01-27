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У "Борисполі" не створили медичного штабу, як це пропонував Президент

Київ • УНН

 • 29058 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомили, що в них немає штабу медиків, працює представник від МОЗ. Про це кореспондент УНН повідомили в пресслужбі аеропорту.

У "Борисполі" не створили медичного штабу, як це пропонував Президент

"У нас немає штабу, є працівник від МОЗ. Це їхній працівник, і ми не можемо відповідати на запитання, пов’язані з не нашим працівником", - повідомили у пресслужбі, відповідаючи на запитання про роботу медичного штабу в аеропорту у зв’язку з коронавірусом.

Також в аеропорту порадили дізнатись про представника від Міністерства охорони здоров’я безпосередньо в Міністерстві, і додали, що на сайті аеропорту є роз’яснення щодо захворювання.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський запропонував укомплектувати в "Борисполі" медичний штаб через коронавірус.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок, 27 січня, зросла до 81.

Українські Національні Новини

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