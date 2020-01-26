Зеленський пропонує укомплектувати в "Борисполі" медичний штаб через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пропонує укомплектувати в аеропорту "Бориспіль" медичний штаб або тимчасову службу через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
"Президент запропонував укомплектувати в аеропорту Бориспіль" медичний штаб або тимчасову службу", - сказано у повідомленні.
Окрім того, представники МОЗ додали, що нині розглядається також можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.
Як повідомлялося в УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Нагадаємо, що в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.
Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.