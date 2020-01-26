Зеленский предлагает укомплектовать в "Борисполе" медицинский штаб из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент предложил укомплектовать в аэропорту Борисполь "медицинский штаб или временную службу", - сказано в сообщении.
Кроме того, представители Минздрава добавили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.
Как сообщалось в УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
Напомним, что в Украине создали оперативный штаб для контроля по распространению коронавируса.
Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.