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Зеленский предлагает укомплектовать в "Борисполе" медицинский штаб из-за коронавируса

Киев • УНН

 • 15701 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский предлагает укомплектовать в "Борисполе" медицинский штаб из-за коронавируса

"Президент предложил укомплектовать в аэропорту Борисполь "медицинский штаб или временную службу", - сказано в сообщении.

Кроме того, представители Минздрава добавили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

Как сообщалось в УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, что в Украине создали оперативный штаб для контроля по распространению коронавируса.

Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.

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