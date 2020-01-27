В "Борисполе" не создали медицинский штаб, как это предлагал Президент

"У нас нет штаба, есть работник от Минздрава. Это их работник, и мы не можем отвечать на вопросы, связанные с не нашим работником", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о работе медицинского штаба в аэропорту в связи с коронавирусом.

Также в аэропорту посоветовали узнать о представителе Министерства здравоохранения непосредственно в Министерстве, и добавили, что на сайте аэропорта есть разъяснения по заболеванию.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил укомплектовать в "Борисполе" медицинский штаб из-за коронавируса.

Как сообщал УНН, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник, 27 января, выросло до 81.