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В "Борисполе" усиливают меры по проверке самолетов из Китая из-за коронавируса

Киев • УНН

 • 17580 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения работают бригады экстренной помощи Минздрава для проверки туристов из Китая из-за коронавируса. Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент УНН.

В "Борисполе" усиливают меры по проверке самолетов из Китая из-за коронавируса

Сегодня в аэропорту "Борисполь" усилены меры по проверке самолетов из Китая из-за коронавируса.

"Были усилены сегодня мероприятия и, собственно, кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения, была также бригада экстренной помощи Министерства здравоохранения в аэропорту Борисполь, когда был принят прямой самолет", - сказал Скипальский.

Он отметил, что сейчас ведется работа, чтобы ввести на борту самолетов с Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов, и ведется разговор о непрямых рейсай, где также будут введены скрининговые анкеты с целью информирования пассажиров и сбора соответствующих данных о подозрениях в коронавирус. Также разрабатывается алгоритм реагирования и выявления болезни.

Напомним, 27 января в "Борисполе" не создали медицинский штаб, как это предлагал Президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 100 человек.

Как сообщалось ранее, в конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.

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