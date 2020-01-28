В "Борисполе" усиливают меры по проверке самолетов из Китая из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения работают бригады экстренной помощи Минздрава для проверки туристов из Китая из-за коронавируса. Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент УНН.
Сегодня в аэропорту "Борисполь" усилены меры по проверке самолетов из Китая из-за коронавируса.
"Были усилены сегодня мероприятия и, собственно, кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения, была также бригада экстренной помощи Министерства здравоохранения в аэропорту Борисполь, когда был принят прямой самолет", - сказал Скипальский.
Он отметил, что сейчас ведется работа, чтобы ввести на борту самолетов с Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов, и ведется разговор о непрямых рейсай, где также будут введены скрининговые анкеты с целью информирования пассажиров и сбора соответствующих данных о подозрениях в коронавирус. Также разрабатывается алгоритм реагирования и выявления болезни.
Напомним, 27 января в "Борисполе" не создали медицинский штаб, как это предлагал Президент Украины Владимир Зеленский.
Добавим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 100 человек.
Как сообщалось ранее, в конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.