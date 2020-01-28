Наборов для выявления коронавируса в Украине хватит для тестирования 120 человек

"Всего планируется закупить четыре комплекта. Один комплект планируется на сто исследований. На одну пробу мы должны использовать три исследования. В целом, этого будет достаточно для того чтобы проскринингуваты 30 человек на одну тест-систему и всего 120 человек - это максимальное количество, на которую мы закупаем эти новые тест-системы", - сказал Игорь Кузин.

Напомним, Украина ведет переговоры с ВОЗ относительно получения наборов для выявления коронавируса.