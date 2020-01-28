Наборов для выявления коронавируса в Украине хватит для тестирования 120 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Четырех комплектов наборов для выявления РНК коронавируса, которые Украина планирует закупить у Всемирной организации здравоохранения, хватит для проверки 120 человек на заболевание новый коронавирус. Об этом во время пресбрифингу на тему: "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил исполняющий обязанности генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья" Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Всего планируется закупить четыре комплекта. Один комплект планируется на сто исследований. На одну пробу мы должны использовать три исследования. В целом, этого будет достаточно для того чтобы проскринингуваты 30 человек на одну тест-систему и всего 120 человек - это максимальное количество, на которую мы закупаем эти новые тест-системы", - сказал Игорь Кузин.
Напомним, Украина ведет переговоры с ВОЗ относительно получения наборов для выявления коронавируса.