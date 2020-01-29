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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 132 человек

Киев • УНН

 • 32695 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Общее количество инфицированных коронавируса 2019-nCoV в Китае достигла 5974 человек, 132 из них умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 132 человек

"В китайской провинции Хубэй погибли 26 человек, инфицированных новым коронавируса 2019-nCoV. Таким образом, общее число жертв вируса достигло 132 человек", - говорится в сообщении Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Отмечается, что за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания, и общее их число достигло 5974.

С учетом тех, у кого подозревают коронавирус, общее количество инфицированных может составлять 9239 человек, заявили китайские власти.

За пределами КНР по состоянию на вечер 28 января подтверждено около 50 случаев заболевания коронавирус в 15 странах, включая Австралию, Германию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию.

Напомним, наборов для выявления коронавируса в Украине хватит для тестирования 120 человек.

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