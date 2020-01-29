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Эпидемия коронавируса: в Китай отправят два рейса для вывоза украинцев

Киев • УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. На фоне распространения коронавируса в Китае авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит два рейса на вывоз пассажиров с курорта Саньи на китайском острове Хайнань. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, распространенном в среду, передает УНН.

Эпидемия коронавируса: в Китай отправят два рейса для вывоза украинцев

"В связи с эпидемией коронавируса в Китае ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев МАУ будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров. Рейсы из Саньи состоятся по стандартному расписанию - 31 января и 4 февраля", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращение рейсов по этому направлению предварительно до 24.02.2020 и окончательной нормализации ситуации.

Как сообщал УНН, по состоянию на 29 января 2020 года, по данным Минздрава, в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 15 странах мира.

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