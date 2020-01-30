В Україні поки немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У світі зареєстровано 7 783 випадки коронавірусу, а в Україні, станом на сьогодні, не зареєстровано жодного підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"Станом на 30 січня 2020 року, у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 170 з них - летальні", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МОЗ, окрім Китаю захворювання зафіксовано у 17 країнах світу.
"В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у штаті Керала в Індії підтвердили перший випадок коронавірусу.