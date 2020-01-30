В Індії зафіксували перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У штаті Керала в Індії підтвердили перший випадок коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Індія у четвер заявила, що у пацієнта у південному штаті Керала виявили позитивний результат на новий коронавірус. Це перший у країні випадок вірусу, який виник у Китаї і на цей момент вбив 170 людей", - йдеться у повідомленні.
Пацієнтом виявився студент Уханського університету у Китаї. Наразі він перебуває в ізоляторі у лікарні. Стан пацієнта стабільний.
Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусу зросла до 170, а перший випадок хвороби підтвердили у Тибеті, тож зараз вірус поширився на всі регіони Китаю.
Додамо, спалах смертельного коронавірусу стався у китайському місті Ухань в кінці 2019 року.