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В Індії зафіксували перший випадок коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У штаті Керала в Індії підтвердили перший випадок коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

В Індії зафіксували перший випадок коронавірусу

"Індія у четвер заявила, що у пацієнта у південному штаті Керала виявили позитивний результат на новий коронавірус. Це перший у країні випадок вірусу, який виник у Китаї і на цей момент вбив 170 людей", - йдеться у повідомленні.

Пацієнтом виявився студент Уханського університету у Китаї. Наразі він перебуває в ізоляторі у лікарні. Стан пацієнта стабільний.

Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусу зросла до 170, а перший випадок хвороби підтвердили у Тибеті, тож зараз вірус поширився на всі регіони Китаю.

Додамо, спалах смертельного коронавірусу стався у китайському місті Ухань в кінці 2019 року.

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