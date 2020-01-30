Коронавірус поширився на всі регіони Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кількість померлих від коронавірусу зросла до 170, а перший випадок хвороби підтвердили у Тибеті, тож зараз вірус поширився на всі регіони Китаю. Про це пише BBC Україна, передає УНН.
Так, китайські органи охорони здоров'я заявили, що станом на 29 січня в країні було 7 711 підтверджених випадків. Інфекція також поширилися щонайменше в 16 інших країнах.
Крім того, варто нагадати, що декілька країн почали добровільну евакуацію сотень своїх громадян з міста Ухань. Два рейси до Японії вже приземлилися в токійському аеропорту Ханеда, і пасажири проходять обстеження в медичних установах. У трьох пасажирів тест показав позитивний результат на наявність вірусу.
Близько 200 громадян США також були вивезені з міста Ухань та пройшли обстеження.
Австралія планує зробити карантин для своїх евакуйованих на острові Різдва за 2 000 км від материка. Два літаки мають забрати додому громадян ЄС, у першому рейсі мають вилетіти 250 громадян Франції.
Канада, Філіппіни та Малайзія також оголосили про плани вивезти своїх громадян з міста Ухань. Посольство України в Китаї повідомило, що в місті зареєстровані щонайменше 49 громадян України. Про плани евакуації громадян уряд України не оголошував. МОЗ та МЗС поки ведуть переговори щодо евакуації українців з Китаю.
Як повідомлялося в УНН, у Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусом 2019 nCoV. Таким чином, загальне число загиблих від вірусу досягло 170 осіб.