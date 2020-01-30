Коронавирус распространился на все регионы Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Количество умерших от коронавируса возросло до 170, а первый случай болезни подтвердили в Тибете, поэтому сейчас вирус распространился на все регионы Китая. Об этом пишет BBC Украина, передает УНН.
Так, китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране было 7711 подтвержденных случаев. Инфекция также распространились по меньшей мере в 16 других странах.
Кроме того, стоит напомнить, что несколько стран начали добровольную эвакуацию сотен своих граждан из города Ухань. Два рейса в Японию уже приземлились в токийском аэропорту Ханэда, и пассажиры проходят обследование в медицинских учреждениях. В трех пассажиров тест показал положительный результат на наличие вируса.
Около 200 граждан США также были вывезены из города Ухань и прошли обследование.
Австралия планирует сделать карантин для своих эвакуированных на острове Рождества что за 2000 км от материка. Два самолета должны забрать домой граждан ЕС. В первом рейсе должны вылететь 250 граждан Франции.
Канада, Филиппины и Малайзия также объявили о планах вывезти своих граждан из города Ухань. Посольство Украины в Китае сообщило, что в городе зарегистрированы по меньшей мере 49 граждан Украины. О планах эвакуации граждан правительство Украины не объявляло. Пока МОЗ та МЗС ведут переговоры касательно евакуации українцев из Китая.
Как сообщалось в УНН, в Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек.