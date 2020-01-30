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Коронавирус распространился на все регионы Китая

Киев • УНН

 • 20565 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Количество умерших от коронавируса возросло до 170, а первый случай болезни подтвердили в Тибете, поэтому сейчас вирус распространился на все регионы Китая. Об этом пишет BBC Украина, передает УНН.

Коронавирус распространился на все регионы Китая

Так, китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране было 7711 подтвержденных случаев. Инфекция также распространились по меньшей мере в 16 других странах.

Кроме того, стоит напомнить, что несколько стран начали добровольную эвакуацию сотен своих граждан из города Ухань. Два рейса в Японию уже приземлились в токийском аэропорту Ханэда, и пассажиры проходят обследование в медицинских учреждениях. В трех пассажиров тест показал положительный результат на наличие вируса.

Около 200 граждан США также были вывезены из города Ухань и прошли обследование.

Австралия планирует сделать карантин для своих эвакуированных на острове Рождества что за 2000 км от материка. Два самолета должны забрать домой граждан ЕС. В первом рейсе должны вылететь 250 граждан Франции.

Канада, Филиппины и Малайзия также объявили о планах вывезти своих граждан из города Ухань. Посольство Украины в Китае сообщило, что в городе зарегистрированы по меньшей мере 49 граждан Украины. О планах эвакуации граждан правительство Украины не объявляло. Пока МОЗ та МЗС ведут переговоры касательно евакуации українцев из Китая.

Как сообщалось в УНН, в Китае за последние сутки умерли 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек.

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