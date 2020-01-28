МОЗ та МЗС ведуть переговори щодо евакуації українців з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я України почали переговори про евакуацію українських громадян з Китаю та провінції Хубей, де стався спалах коронавірусу. Про це під час пресбрифінгу на тему: “Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV” повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання щодо евакуації українських громадян з Китаю та провінції Хубей у зв’язку з коронавірусом, та про те, чи буде Міністерство охорони здоров’я рекомендувати керівництву країни проводити таку евакуацію, Скіпальський відповів: “Переговори з Міністерством закордонних справ і Міністерством охорони здоров’я почалися з цього приводу. Я думаю, що на завтра ми матимемо якісь результати попередні цих переговорів. Така опція розглядається і обговорюється”.
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Нагадаємо, посольство України у Китаї на фоні поширення смертельного коронавірусу рекомендувало українцям покинути цю країну, вказавши, що, зокрема, вивчається варіант евакуації “на випадок, що таке рішення буде ухвалене керівництвом нашої держави”.