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Минздрав и МИД ведут переговоры по эвакуации украинцев из Китая

Киев • УНН

 • 20594 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины начали переговоры об эвакуации украинских граждан из Китая и провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса. Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент УНН.

Минздрав и МИД ведут переговоры по эвакуации украинцев из Китая

Отвечая на вопрос об эвакуации украинских граждан из Китая и провинции Хубэй в связи с коронавирусом, и о том, будет ли Министерство здравоохранения рекомендовать руководству страны проводить такую эвакуацию, Скипальский ответил: "Переговоры с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения начались по этому поводу. Я думаю, что на завтра у нас будут какие-то результаты предыдущих этих переговоров. Такая опция рассматривается и обсуждается".

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Напомним, посольство Украины в Китае на фоне распространения смертельного коронавируса рекомендовало украинцам покинуть эту страну, указав, что, в частности, изучается вариант эвакуации "на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства".

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