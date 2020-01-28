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Посольство рекомендувало українцям покинути Китай: вивчають варіант евакуації

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Посольство України у Китаї на фоні поширення смертельного коронавірусу рекомендувало українцям покинути цю країну, вказавши, що, зокрема, вивчається варіант евакуації "на випадок, що таке рішення буде ухвалене керівництвом нашої держави". Про це йдеться у поширеному у вівторок повідомленні посольства, передає УНН.

Посольство рекомендувало українцям покинути Китай: вивчають варіант евакуації

"До уваги громадян, які перебувають на території Китаю! У зв’язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), ПУ в КНР настійливо рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР.

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"Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде ухвалене керівництвом нашої держави", - зазначили у посольстві.

Також українцям у Китаї порадили стежити за оперативною інформацією на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) та МЗС України (https://mfa.gov.ua/), повідомленнями ЗМІ та чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади. У випадку надзвичайної ситуації невідкладно телефонувати на "гарячу лінію" посольства: +86 137 01230647, адреса е-пошти [email protected].

Раніше у РНБО доручили посольству рекомендувати українцям покинути Китай.

Як повідомляв УНН, кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 106.

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