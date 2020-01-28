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Посольство рекомендовало украинцам покинуть Китай: изучают вариант эвакуации

Киев • УНН

 • 17218 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Посольство Украины в Китае на фоне распространения смертельного коронавируса рекомендовало украинцам покинуть эту страну, указав, что, в частности, изучается вариант эвакуации "на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении посольства, передает УНН.

Посольство рекомендовало украинцам покинуть Китай: изучают вариант эвакуации

"Вниманию граждан, находящихся на территории Китая! В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны при наличии такой возможности", - говорится в сообщении.

Как указано, посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР.

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"Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства", - отметили в посольстве.

Также украинцам в Китае посоветовали следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить на "горячую линию" посольства: +86 137 01230647, адрес электронной почты [email protected].

Ранее в СНБО поручили посольству рекомендовать украинцам покинуть Китай.

Как сообщал УНН, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 106.

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