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США збираються евакуювати з Ухані близько 240 американців

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Близько 240 американців будуть евакуйовані з ураженого смертельним коронавірусом китайського міста Ухань в середу. Про це з посиланням на інформацію Держдепартаменту США повідомляє CNN, передає УНН.

США збираються евакуювати з Ухані близько 240 американців

За повідомленням представника Держдепартаменту США, рейс з Каліфорнії, зафрахтований Держдепартаментом, повинен вилетіти з міжнародного аеропорту Ухань-Тяньхе в середу вранці за місцевим часом. Він зупиниться для дозаправки в міжнародному аеропорту Тед Стівенс в Анкориджі, Аляска, до прибуття в Онтаріо, штат Каліфорнія.

Очікується, що близько 240 американців прибудуть в Анкоридж, заявив представник департаменту охорони здоров'я та соціальних служб Аляски Клінтон Беннетт. Очікується, що на борту літака буде близько трьох дюжин американських дипломатів і їхніх сімей, сказав раніше американський чиновник, знайомий з ситуацією.

Пріоритет також був відданий громадянам США, які "піддаються найбільшому ризику зараження коронавірусом", якщо вони залишаться у місті, сказав представник Держдепартаменту. У Ухані проживає близько 1000 американців.

"Всі пасажири будуть піддаватися перевіркам Центрів по контролю і профілактиці захворювань США, стостереженню за станом здоров'я і моніторингу", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

Тим часом, за повідомленням Reuters, у вівторок ввечері Японія відправить зафрахтований рейс в Ухань, епіцентр вірусної епідемії в Китаї, щоб евакуювати своїх громадян, які бажають повернутися додому.

Міністр закордонних справ Японї Тошіміцу Мотегі повідомив журналістам, що рейс може перевезти близько 200 пасажирів, і додав, що близько 650 японських громадян сподіваються відправитися додому.

Уряд організує додаткові рейси, які відправляться в Ухань вже в середу, додав він.

Нагадаємо, країни ЄС евакуюють своїх громадян з ураженого коронавірусом міста у Китаї.

Як повідомляв УНН, кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 106.

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