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США собираются эвакуировать из Ухани около 240 американцев

Киев • УНН

 • 9824 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Около 240 американцев будут эвакуированы из пораженного смертельным коронавирусом китайского города Ухань в среду. Об этом со ссылкой на информацию Госдепартамента США сообщает CNN, передает УНН.

США собираются эвакуировать из Ухани около 240 американцев

По сообщению представителя Госдепартамента США, рейс из Калифорнии, зафрахтованный Госдепартаментом, должен вылететь из международного аэропорта Ухань-Тяньхэ в среду утром по местному времени. Он остановится для дозаправки в международном аэропорту Тед Стивенс в Анкоридже, Аляска, до прибытия в Онтарио, штат Калифорния.

Ожидается, что около 240 американцев прибудут в Анкоридж, заявил представитель департамента здравоохранения и социальных служб Аляски Клинтон Беннетт. Ожидается, что на борту самолета будет около трех дюжин американских дипломатов и их семей, - сказал в субботу американский чиновник, знакомый с ситуацией.

Приоритет также был отдан гражданам США, которые "подвергаются наибольшему риску заражения коронавирусом", если они останутся в городе, сказал представитель Госдепартамента. В Ухане проживает около 1000 американцев.

"Все пассажиры будут подвергаться проверкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, наблюдению за состоянием здоровья и мониторингу", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Тем временем, по сообщению Reuters, во вторник вечером Япония отправит зафрахтованный рейс в Ухань, эпицентр вирусной эпидемии в Китае, чтобы эвакуировать своих граждан, желающих вернуться домой.

Министр иностранных дел Тошимицу Мотеги сообщил журналистам, что рейс может перевезти около 200 пассажиров, и добавил, что около 650 японских граждан надеются отправиться домой.

Правительство организует дополнительные рейсы, которые отправятся в Ухань уже в среду, добавил он.

Напомним, страны ЕС эвакуируют своих граждан из пораженного коронавирусом города в Китае.

Как сообщал УНН, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 106.

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