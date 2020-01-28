США собираются эвакуировать из Ухани около 240 американцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Около 240 американцев будут эвакуированы из пораженного смертельным коронавирусом китайского города Ухань в среду. Об этом со ссылкой на информацию Госдепартамента США сообщает CNN, передает УНН.
По сообщению представителя Госдепартамента США, рейс из Калифорнии, зафрахтованный Госдепартаментом, должен вылететь из международного аэропорта Ухань-Тяньхэ в среду утром по местному времени. Он остановится для дозаправки в международном аэропорту Тед Стивенс в Анкоридже, Аляска, до прибытия в Онтарио, штат Калифорния.
Ожидается, что около 240 американцев прибудут в Анкоридж, заявил представитель департамента здравоохранения и социальных служб Аляски Клинтон Беннетт. Ожидается, что на борту самолета будет около трех дюжин американских дипломатов и их семей, - сказал в субботу американский чиновник, знакомый с ситуацией.
Приоритет также был отдан гражданам США, которые "подвергаются наибольшему риску заражения коронавирусом", если они останутся в городе, сказал представитель Госдепартамента. В Ухане проживает около 1000 американцев.
"Все пассажиры будут подвергаться проверкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, наблюдению за состоянием здоровья и мониторингу", - говорится в заявлении Госдепартамента.
Тем временем, по сообщению Reuters, во вторник вечером Япония отправит зафрахтованный рейс в Ухань, эпицентр вирусной эпидемии в Китае, чтобы эвакуировать своих граждан, желающих вернуться домой.
Министр иностранных дел Тошимицу Мотеги сообщил журналистам, что рейс может перевезти около 200 пассажиров, и добавил, что около 650 японских граждан надеются отправиться домой.
Правительство организует дополнительные рейсы, которые отправятся в Ухань уже в среду, добавил он.
Напомним, страны ЕС эвакуируют своих граждан из пораженного коронавирусом города в Китае.
Как сообщал УНН, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 106.