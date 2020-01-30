У Китаї від коронавірусу померли 170 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусом 2019 nCoV. Таким чином, загальне число загиблих від вірусу досягло 170 осіб. Такі дані оприлюднила в ніч на четвер, 30 січня, Національна комісія охорони здоров'я КНР, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Крім того, виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян. Китайська влада також підтвердила перший випадок захворювання коронавірусів в Тибеті, який залишався єдиною частиною КНР, де вірус не був поширений.
За межами Китаю за станом на вечір 29 січня зафіксовано більше 50 випадків захворювання коронавірусів в ряді країн, включаючи Австралію, В'єтнам, Канаду, Німеччину, Малайзію, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею і Японію.
Нагадаємо, в МОЗ розповіли, наскільки медичні заклади по України готові до боротьби з коронавірусом.