В МОЗ розповіли, наскільки медичні заклади по України готові до боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Більшість регіонів Україні повною мірою готові до боротьби з коронавірусом. Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.
"З боку МОЗ можу повідомити, що служби в курсі. вони знають хто, що, коли має зробити. Лабораторні центри МОЗ працюють в штатному режимі і готові до обсягу збільшення навантаження, в разі якщо така потреба виникне", - зазначив Коваль.
За його словами, лікарні по Україні наразі завершують погодження з департаментами охорони здоров’я щодо маршрутів пацієнтів.
"Ми знаємо на цю хвилину, що більшість регіонів України повною мірою готові до боротьби з цим захворюванням. Щодо пацієнтів - поради залишаються незмінними", - сказав Коваль.
Нагадаємо, ексголова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, колишній головний санлікар України Святослав Протас розповів, які першочергові заходи потрібно здійснити, щоб захистити українців від смертельного коронавірусу з Китаю, а також про те, чому важко виявити хворих, і чи варто в Україні очікувати епідемії.