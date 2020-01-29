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В Минздраве рассказали, насколько медицинские учреждения по Украине готовы к борьбе с коронавирусом

Киев • УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Большинство регионов Украины в полной мере готовы к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил во время брифинга по эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ в Украине заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.

В Минздраве рассказали, насколько медицинские учреждения по Украине готовы к борьбе с коронавирусом

"Со стороны Минздрава могу сообщить, что службы в курсе. Они знают кто, что, когда должен сделать. Лабораторные центры Минздрава работают в штатном режиме и готовы к объему увеличения нагрузки, в случае если такая необходимость возникнет", - отметил Коваль.

По его словам, больницы по Украине сейчас завершают согласование с департаментами здравоохранения по маршрутам пациентов.

"Мы знаем на эту минуту, что большинство регионов Украины в полной мере готовы к борьбе с этим заболеванием. Относительно пациентов - советы остаются неизменными", - сказал Коваль.

Напомним, экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, бывший главный санврач Украины Святослав Протас рассказал, какие первоочередные меры нужно предпринять, чтобы защитить украинцев от смертельного коронавируса из Китая, а также о том, почему трудно обнаружить больных, и стоит ли в Украине ожидать эпидемии.

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