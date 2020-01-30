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В Китае от коронавируса умерли 170 человек

Киев • УНН

 • 15077 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек. Такие данные обнародовала в ночь на четверг, 30 января, Национальная комиссия здравоохранения КНР, сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Китае от коронавируса умерли 170 человек

Кроме того, выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения. Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан. Китайские власти также подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Тибете, который оставался единственной частью КНР, где вирус не был распространен.

За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Германию, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею и Японию.

Напомним, в Минздраве рассказали, насколько медицинские учреждения по Украине готовы к борьбе с коронавирусом.

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