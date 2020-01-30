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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Индии зафиксировали первый случай коронавируса

Киев • УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В штате Керала в Индии подтвердили первый случай коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Индии зафиксировали первый случай коронавируса

"Индия в четверг заявила, что у пациента в южном штате Керала обнаружили положительный результат на новый коронавирус. Это первый в стране случай вируса, который появился в Китае и на данный момент убил 170 человек", - говорится в сообщении.

Пациентом оказался студент Уханского университета в Китае. Сейчас он находится в изоляторе в больнице. Состояние пациента стабильное.

Напомним, количество умерших от коронавируса возросло до 170, также первый случай болезни подтвердили в Тибете, и сейчас вирус распространился на все регионы Китая.

Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

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