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В Украине пока нет ни одного подтвержденного случая коронавируса - МОЗ

Киев • УНН

 • 12422 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В мире зарегистрировано 7783 случая коронавируса, а в Украине, по состоянию на сегодня, не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

В Украине пока нет ни одного подтвержденного случая коронавируса - МОЗ

"По состоянию на 30 января 2020 года, в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них - летальные", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, кроме Китая заболевания зафиксировано в 17 странах мира.

"В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в штате Керала в Индии подтвердили первый случай коронавируса.

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