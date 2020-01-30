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В "Борисполе" рассказали об усиленном режиме работы из-за ситуации с коронавирусом

Киев • УНН

 • 14230 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за ситуации с распространением в Китае и за его пределами нового смертельного коронавируса международный аэропорт "Борисполь" с 23 января работает в усиленном режиме. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк, передает корреспондент УНН.

В "Борисполе" рассказали об усиленном режиме работы из-за ситуации с коронавирусом

"На данный момент с 23 января аэропорт работает в усиленном режиме. У нас была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой было принято решение уже с 23 числа работать по технологической инструкции, введенной в связи с обслуживанием рейсов, следующих из стран с осложненной эпидемической ситуацией. Все предприятие на данный момент уже работает по этой инструкции", - сказал Струк.

По его словам, после получения информации, начиная с 23 января, все работники аэропорта получили средства индивидуальной защиты - те работники, которые принимают прямые рейсы из Китая.

"Обеспечены процедуры, по которым при приходе судна первым на борт поднимается работник карантинной службы, оценивает ситуацию, проводит измерение температуры и дает нам указания по обслуживанию этого воздушного судна", - отметил представитель "Борисполя".

Напомним, в "Борисполе" сообщили о трех последних рейсах в Китай.

По состоянию на 30 января 2020 года, по данным Минздрава, в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них - летальные. Кроме Китая заболевания зафиксировано в 17 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

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