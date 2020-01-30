В "Борисполе" рассказали об усиленном режиме работы из-за ситуации с коронавирусом

КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за ситуации с распространением в Китае и за его пределами нового смертельного коронавируса международный аэропорт "Борисполь" с 23 января работает в усиленном режиме. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк, передает корреспондент УНН.