У борделі Краматорська "обслуговували" дітей
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Співробітники Краматорського відділу поліції на Донеччині 17 листопада заарештували приміщення так званого масажного салону в центрі Краматорська, в якому надавалися послуги інтимного характеру за винагороду. У борделі "обслуговували" навіть дітей. Про це УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили свідка, який був клієнтом “масажного салону”, і якому були надані послуги інтимного характеру. Також була виявлена інтернет-сторінка цього “підприємства”. У підрозділі “Наші послуги” вказані різновиди еротичного масажу з повним його описом з елементами еротики, час проведення, вартість послуги та контактні телефони. Так, за “сеанс масажу” клієнти повинні були викласти від 300 до 4 тисяч гривень.
У гонитві за наживою в борделі обслуговували навіть дітей. В ході оперативно-розшукових заходів за новою адресою правоохоронці виявили факт розбещення неповнолітнього і задокументували факт надання послуг сексуального характеру. Оперативники виявили в приміщенні 15-річного підлітка, який отримав зовсім не масаж.
Краматорський міський суд наклав арешт на приміщення і заборону їм користуватися, щоб таким чином остаточно припинити діяльність закладу. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження у ч.2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України, а також друге кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.