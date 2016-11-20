В борделе Краматорска "обслуживали" детей
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сотрудники Краматорского отдела полиции в Донецкой области 17 ноября арестовали помещение так называемого массажного салона в центре Краматорска, в котором предоставлялись услуги интимного характера за вознаграждение. В борделе "обслуживали" даже детей. Об этом сообщили УНН в ГУНП Донецкой области.
В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили свидетеля, который был клиентом "массажного салона", и которому были предоставлены услуги интимного характера. Также была обнаружена интернет-страница этого "предприятия". В разделе "Наши услуги" указаны разновидности эротического массажа с полным его описанием с элементами эротики, время проведения, стоимость услуги и контактные телефоны. Так, за "сеанс массажа" клиенты должны были выложить от 300 до 4 тысяч гривен.
В погоне за наживой в борделе обслуживали даже детей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по новому адресу правоохранители выявили факт развращения несовершеннолетнего и задокументировали факт предоставления услуг сексуального характера. Оперативники обнаружили в помещении 15-летнего подростка, который получил вовсе не массаж.
Краматорский городской суд наложил арест на помещение и запрет им пользоваться, чтобы таким образом окончательно прекратить деятельность заведения. Правоохранители открыли уголовные производства по ч.2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины, а также второе уголовное производство по ч.1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.