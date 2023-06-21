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У білорусі розпочались мобілізаційні навчання військових

Київ • УНН

 • 253189 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У білорусі стартували так звані мобілізаційні навчання військових, які проходитимуть у мінській області і триватимуть до 30 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони білорусі.

У білорусі розпочались мобілізаційні навчання військових

Цитата

«У період із 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами мінської області проводиться мобілізаційне навчання.

У ході навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі на користь укомплектування військових комісаріатів ", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У міністерстві оборони заявили, що нібито такі навчання проводяться щорічно, "згідно з планом підготовки збройних сил республіки білорусь".

Планується, що під час них вдасться оцінити ступінь готовності місцевих держаних органів, військових комісаріатів та організацій "виконувати завдання за призначенням".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Елемент московського шантажу та танці з ядерним бубном – ГУР Міноборони України про розміщення ядерної зброї в білорусі

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