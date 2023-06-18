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Елемент московського шантажу та танці з ядерним бубном – ГУР Міноборони України про розміщення ядерної зброї в білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Заяви про можливе розміщення ядерної зброї на території білорусі так само є елементом московського шантажу. Таку думку висловив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, якого цитує офіційний Telegram-канал відомства, пише УНН.

Елемент московського шантажу та танці з ядерним бубном – ГУР Міноборони України про розміщення ядерної зброї в білорусі

За його словами, білоруський народ, фактично, стає заручником, адже ні лукашенко, ні будь-хто інший у білорусі не здатен вплинути на розміщення, використання чи долю російської ядерної зброї.

Цитата

«Звісно, народ білорусі вчергове опиняється в заручниках, тепер уже додатково із елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але путін показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій дошці», - зазначає Юсов.

При цьому, на думку Юсова білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну росії проти України.

«Попри всі танці з бубном, тепер уже ядерним бубном, для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну росії проти України, і ознак цього не спостерігається. Хочуть покричати, помахати кулаками, пригрозити комусь, грізно поворушити вусами?» - підсумовує представник ГУР.

Нагадаємо

путін заявив, що першу тактичну ядерну зброю вже доставлено до білорусі

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