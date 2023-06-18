Элемент московского шантажа и танцы с ядерным бубном - ГУР Минобороны Украины о размещении ядерного оружия в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Заявления о возможном размещении ядерного оружия на территории беларуси так же являются элементом московского шантажа. Такое мнение высказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, которого цитирует официальный Telegram-канал ведомства, пишет УНН.
По его словам, белорусский народ, фактически, становится заложником, ведь ни Лукашенко, ни кто-либо другой в Беларуси не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.
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«Конечно, народ беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не грозит. Но путин показывает, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске», - отмечает Юсов.
При этом, по мнению Юсова беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну россии против Украины.
«Несмотря на все танцы с бубном, теперь уже ядерным бубном, для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну россии против Украины, и признаков этого не наблюдается. Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами?» - подытоживает представитель ГУР.
путин заявил, что первое тактическое ядерное оружие уже доставлено в белоруссию