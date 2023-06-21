в беларуси начались "мобилизационные учения" военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В беларуси стартовали так называемые мобилизационные учения военных, которые будут проходить в минской области и продлятся до 30 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Беларуси.
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«В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами минской области проводится мобилизационное обучение.
В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в пользу укомплектования военных комиссариатов", - говорится в сообщении.
Детали
В министерстве обороны заявили, что якобы такие учения проводятся ежегодно, "согласно плану подготовки вооруженных сил республики беларусь".
Планируется, что во время них удастся оценить степень готовности местных государственных органов, военных комиссариатов и организаций "выполнять задачи по назначению".
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