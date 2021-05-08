У Білорусі обвинуваченим у справі про Telegram-канал "Армія з народом" дали до 6 років колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Мінський обласний суд виніс вирок щодо п'ятьох людей у справі про Telegram-каналі "Армія з народом", передає УНН із посиланням на Радые Свабода.
Деталі
Всім їм ставили підготовку до участі в масових заворушеннях (частина 1 статті 13 і частина 2 статті 293 КК) і підготовку людей для участі в них (частина 3 статті 293), активіста партії "Народна Грамада" Сергія Спаріша також звинувачували в перешкоджанні роботі ЦВК ( частина 2 статті 191).
Обвинувачені отримали наступні терміни:
Сергій Спаріш - 6 років колонії посиленого режиму,
учасниця руху "Країна для життя" Антоніна Коновалова - п'ять з половиною років колонії загального режиму,
блогер Сергій Ярошевич - п'ять з половиною років колонії посиленого режиму,
блогери Сергій Коршун і Євген Привалов - по чотири з половиною роки колонії посиленого режиму.
За версією слідства, обвинувачені зібралися в 2019 році і працювали за планом політиків Сергія Тіхановском, Миколи Статкевича і Павла Северинця, які нібито хотіли використовувати "безчинства натовпу, з урахуванням стихійної поведінки, як своєрідний інструмент для досягнення мети, що супроводжується насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, озброєним опором представникам влади". Для цього обвинувачені створили телеграм-канал "Армія з народом".
Додамо
За даними видання TUT.BY, Привалов створив цей канал 30 травня 2020 року, на той момент Тіхановском вже був затриманий. Пізніше він залучив туди Ярошевича, той привів свою дружину Коновалову і через день Сергія Коршуна. Спаріш підключився до роботи каналу 18 червня, але через тиждень його затримали силовики.
Що було раніше
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Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.
Європейський Союз і США ввели санкції відносно Лукашенка і його оточення.