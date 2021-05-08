У Білорусі обвинуваченим у справі про Telegram-канал "Армія з народом" дали до 6 років колонії

Деталі

Всім їм ставили підготовку до участі в масових заворушеннях (частина 1 статті 13 і частина 2 статті 293 КК) і підготовку людей для участі в них (частина 3 статті 293), активіста партії "Народна Грамада" Сергія Спаріша також звинувачували в перешкоджанні роботі ЦВК ( частина 2 статті 191).

Обвинувачені отримали наступні терміни:

Сергій Спаріш - 6 років колонії посиленого режиму,

учасниця руху "Країна для життя" Антоніна Коновалова - п'ять з половиною років колонії загального режиму,

блогер Сергій Ярошевич - п'ять з половиною років колонії посиленого режиму,

блогери Сергій Коршун і Євген Привалов - по чотири з половиною роки колонії посиленого режиму.

За версією слідства, обвинувачені зібралися в 2019 році і працювали за планом політиків Сергія Тіхановском, Миколи Статкевича і Павла Северинця, які нібито хотіли використовувати "безчинства натовпу, з урахуванням стихійної поведінки, як своєрідний інструмент для досягнення мети, що супроводжується насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, озброєним опором представникам влади". Для цього обвинувачені створили телеграм-канал "Армія з народом".

Додамо

За даними видання TUT.BY, Привалов створив цей канал 30 травня 2020 року, на той момент Тіхановском вже був затриманий. Пізніше він залучив туди Ярошевича, той привів свою дружину Коновалову і через день Сергія Коршуна. Спаріш підключився до роботи каналу 18 червня, але через тиждень його затримали силовики.

Що було раніше

У Білорусі майже 9 місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня.

Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестуючих.

В ході протестів заарештовано і затримано понад 30 тисяч осіб, в тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, ще кілька загинули.

Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

Європейський Союз і США ввели санкції відносно Лукашенка і його оточення.