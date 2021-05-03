Білоруська опозиція оголосила про нову акцію протесту

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“Через соцмережі я покличу білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестуючих 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист”, — заявив Латушко.

За словами ексдипломата, він сам і інші члени демократичного руху — це група експертів, “готових взяти долю країни у свої руки”. Опозиціонер зазначив, що деякі члени цієї команди знаходяться в Білорусі. Однак не став називати імен, вказавши, що інакше їм загрожує негайний арешт.

Деталі

Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Павло Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. “Репресії проникли в усі верстви суспільства”, — зазначив він, додавши, що в даний момент білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.

Відповідаючи на питання німецьких журналістів про те, чи знаходиться Білорусь на шляху до фашизму, Латушко відзначив, що Лукашенко ніколи не приховував свого захоплення “порядком”, який створив Адольф Гітлер.

За відомостями Латушко, в Білорусі була сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їх ліквідації. “Ми є свідками терору в Європі 21 століття. Але коли-небудь відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений”, — додав він.

Коментуючи роль Західної Європи в розв’язання політичної кризи в Білорусі, Латушко підкреслив, що “сьогодні вільна Європа повинна пройти тест, який покаже, якою мірою вона готова захищати такі основоположні цінності, як демократія і свобода”. “Пора нарешті почати діяти, якщо Європа не хоче розділити відповідальність за те, що тисячі невинних людей спіткала жахлива доля”, — заявив білоруський опозиціонер.

Протести після виборів президента Білорусі

У Білорусі майже 9 місяців не вщухають масові акції протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв’язнів, а також припинення свавілля силовиків.

В ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени його президії були або заарештовані, або змушені покинути Білорусь. Євросоюз ввів санкції відносно Лукашенка і його оточення.