Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста

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“Через соцсети я позову белорусов выйти на улицы. Если Лукашенко позволит побить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист”, — заявил Латушко.

По словам экс-дипломата, он сам и другие члены демократического движения — это группа экспертов, “готовых взять судьбу страны в свои руки”. Оппозиционер отметил, что некоторые члены этой команды находятся в Беларуси. Однако не стал называть имен, указав, что иначе им грозит немедленный арест.

Детали

Нынешние преследования оппозиции в Беларуси Павел Латушко назвал самыми страшными в Европе за последние 40 лет. “Репрессии проникли во все слои общества”, — отметил он, добавив, что в данный момент белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения.

Отвечая на вопрос немецких журналистов о том, находится ли Беларусь на пути к фашизму, Латушко отметил, что Лукашенко никогда не скрывал своего восхищения “порядком”, который создал Адольф Гитлер.

По сведениям Латушко, в Беларуси была сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за рубежом и их ликвидации. “Мы являемся свидетелями террора в Европе 21 века. Но когда-нибудь произойдет и второй процесс над военными преступниками, как в 1945 году в Нюрнберге, я в этом уверен”, — добавил он.

Комментируя роль Западной Европы в решение политического кризиса в Беларуси, Латушко подчеркнул, что “сегодня свободная Европа должна пройти тест, который покажет, в какой мере она готова защищать такие основополагающие ценности, как демократия и свобода”. “Пора наконец начать действовать, если Европа не хочет разделить ответственность за то, что тысячи невинных людей постигла ужасная судьба”, — заявил белорусский оппозиционер.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси почти 9 месяцев не прекращаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были или арестованы, или вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.