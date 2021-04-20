США відновлюють санкції проти Білорусі

Деталі

Отже, скасовується призупинення санкцій для компаній: “Білоруський нафтовий торговий дім”, “Белнефтехім” і його представництва в США, “Белшина”, “Гродно Азот”, “Гродно Хімволокно”, “Лакокраска”, " Нафтан “,” Полоцьк-Скловолокно“.

Цитата

“Тепер протягом 45 днів міжнародні компанії повинні розірвати співпрацю з цими підприємствами, що підтримують режим. Відносно режиму вже діють персональні санкції в наступних країнах: Великобританія, Норвегія, Швейцарія, Україна, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Ліхтенштейн, а також — в Євросоюз, Канада і США”, — йдеться у Telegram-каналі опозиціонерки Світлани Тіхановської.

Нагадаємо

У Білорусі протягом березня було затримано 1 139 учасників протестів. Вашингтон і Варшава заявили, що не причетні до змови проти білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Що було раніше

ФСБ РФ 17 квітня заявила, що у Москві були затримані двоє осіб - Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі і США, а також білорус Олександр Федута, які підозрюються у тому, що "готували військовий переворот 9 травня в Мінську і усунення Олександра Лукашенка". Зенковича і Федуту, як вказано, запідозрили у тому, що вони нібито організували в приватних чатах одного з месенджерів обговорення плану заколоту і вирішили провести в Москві особисту зустріч з деякими генералами ЗС Білорусі. Зустріч відбулася в одному з московських ресторанів “після консультації з США і Польщею”, заявили у ФСБ РФ.

Раніше цього ж дня Олександр Лукашенко розповів про підготовку на нього і синів замаху, в якому замішані, за його словами, в тому числі іноземні спецслужби.