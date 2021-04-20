США возобновляют санкции против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. США возобновляют санкции против девяти предприятий Беларуси, срок действия которых истекает 26 апреля 2021. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Минфина США.
Детали
Итак, отменяется приостановление санкций для компаний: “Белорусский нефтяной торговый дом”, “Белнефтехим” и его представительства в США, “Белшина”, “Гродно Азот”, “Гродно Химволокно”, “Лакокраска”, “Нафтан”, “Полоцк-Стекловолокно ”.
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“Теперь в течение 45 дней международные компании должны разорвать сотрудничество с этими предприятиями, поддерживающих режим. В отношении режима уже действуют персональные санкции в следующих странах: Великобритания, Норвегия, Швейцария, Украина, Черногория, Албания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн, а также — в Евросоюз, Канада и США”, — говорится в Telegram-канале оппозиционерки Светланы Тихановськои.
Напомним
В Беларуси в течение марта были задержаны 1139 участников протестов. Вашингтон и Варшава заявили, что не причастны к заговору против белорусского лидера Александра Лукашенко.
Что было раньше
ФСБ РФ 17 апреля заявила , что в Москве были задержаны два человека — Юрий Зенкович, который имеет гражданство Беларуси и США, а также белорус Александр Федута, которые подозреваются в том, что “готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранения Александра Лукашенко”. Зенковича и Федута, как указано, заподозрили в том, что они якобы организовали в частных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана мятежа и решили провести в Москве личную встречу с некоторыми генералами ВС Беларуси. Встреча состоялась в одном из московских ресторанов “после консультации с США и Польшей”, заявили в ФСБ РФ.
Ранее в этот же день Александр Лукашенко рассказал о подготовке на него и сыновей покушения, в котором замешаны, по его словам, в том числе иностранные спецслужбы.