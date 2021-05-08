В Беларуси обвиняемым по делу о Telegram-канале "Армия с народом" дали до 6 лет колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Минский областной суд вынес приговор в отношении пяти человек по делу о Telegram-канале "Армия с народом", передает УНН со ссылкой на Радые Свабода.
Детали
Всем им вменяли подготовку к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) и подготовку людей для участия в них (часть 3 статьи 293), активиста партии "Народная Грамада" Сергея Спариша также обвиняли в препятствовании работе ЦИК (часть 2 статьи 191).
Обвиняемые получили следующие сроки:
Сергей Спариш – 6 лет колонии усиленного режима,
участница движения "Страна для жизни" Антонина Коновалова – пять с половиной лет колонии общего режима,
блогер Сергей Ярошевич – пять с половиной лет колонии усиленного режима,
блогеры Сергей Коршун и Евгений Привалов – по четыре с половиной года колонии усиленного режима.
По версии следствия, обвиняемые собрались в 2019 году и работали по плану политиков Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Павла Северинца, которые якобы хотели использовать "бесчинствующую толпу, с учетом стихийного поведения, как своеобразный инструмент для достижения цели, сопровождающейся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти". Для этого обвиняемые создали телеграм-канал "Армия с народом".
Добавим
По данным издания TUT.BY, Привалов создал этот канал 30 мая 2020 года, на тот момент Тихановский уже был задержан. Позже он привлек туда Ярошевича, тот привел свою супругу Коновалову и через день Сергея Коршуна. Спариш подключился к работе канала 18 июня, но через неделю его задержали силовики.
Что было раньше
В Беларуси почти 9 месяцев продолжаются мирные протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа.
Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.
В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 000 человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли.
Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были или арестованы, или оказались за рубежом.
Европейский Союз и США ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения.