У Білорусі “бавовна” на залізниці. Ймовірно пошкоджені конструкції, що займаються розвантаженням військової техніки — ЗМІ

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“За попередньою та поки неверифіковною інформацією, пошкоджено ділянку залізничного полотна та стрілочного переведення, що з’єднують станційні шляхи з вантажно-розвантажувальними у місці знаходження вантажних рамп. Дані інженерні споруди на вказаній станції періодично використовуються для виконання вантажно-розвантажувальних операцій з військовою технікою”, — розповіли у “Спільноті залізничників Білорусі”.

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За даними білоруських залізничників вибухнуло на залізничній станції Озерище, що під білоруською столицею Мінськ. Місцеві мешканці почули вибух у четвер 5 жовтня близько 23:30.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху пошкоджено ділянку залізничного полотна та стрілочного переведення, що з’єднують станційні шляхи зі шляхами навантаження та розвантаження. Як зазначили у “Спільноті залізничників Білорусі”, ці споруди використовуються, зокрема, для операцій з військовою технікою.

Поруч зі станцією Озерище, де пролунав вибух, розташовані щонайменше три військові частини зв’язківців (120 та 127 бригади зв’язку, а також 56-й полк зв’язку).

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Журналісти білоруського видання “Зеркало” під виглядом стурбованих мешканців зателефонували в МНС і Міноборони, щоб з’ясувати подробиці інциденту. Черговий Мінського міського управління МНС повідомив, що “все добре, тренування проходять добре”.

Влада ж інформацію про вибух назвала “чутками”. А у повідомленні Білоруської залізниці журналістам сказали, що нічого не чули про інцидент. “На цей час такої інформації у нас немає, затримок на цій ділянці також немає”, — зазначили там.