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У Білорусі “бавовна” на залізниці. Ймовірно пошкоджені конструкції, що займаються розвантаженням військової техніки — ЗМІ

Київ • УНН

 • 1668349 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Білорусі прогриміла “бавовна” на залізниці. Ймовірно пошкоджені конструкції, що займаються розвантаженням військової техніки. Про це повідомляє “Спільнота залізничників Білорусі”, передає УНН.

Цитата

“За попередньою та поки неверифіковною інформацією, пошкоджено ділянку залізничного полотна та стрілочного переведення, що з’єднують станційні шляхи з вантажно-розвантажувальними у місці знаходження вантажних рамп. Дані інженерні споруди на вказаній станції періодично використовуються для виконання вантажно-розвантажувальних операцій з військовою технікою”, — розповіли у “Спільноті залізничників Білорусі”.

Деталі

За даними білоруських залізничників вибухнуло на залізничній станції Озерище, що під білоруською столицею Мінськ. Місцеві мешканці почули вибух у четвер 5 жовтня близько 23:30.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху пошкоджено ділянку залізничного полотна та стрілочного переведення, що з’єднують станційні шляхи зі шляхами навантаження та розвантаження. Як зазначили у “Спільноті залізничників Білорусі”, ці споруди використовуються, зокрема, для операцій з військовою технікою.
Поруч зі станцією Озерище, де пролунав вибух, розташовані щонайменше три військові частини зв’язківців (120 та 127 бригади зв’язку, а також 56-й полк зв’язку).

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Журналісти білоруського видання “Зеркало” під виглядом стурбованих мешканців зателефонували в МНС і Міноборони, щоб з’ясувати подробиці інциденту. Черговий Мінського міського управління МНС повідомив, що “все добре, тренування проходять добре”.

Влада ж інформацію про вибух назвала “чутками”. А у повідомленні Білоруської залізниці журналістам сказали, що нічого не чули про інцидент. “На цей час такої інформації у нас немає, затримок на цій ділянці також немає”, — зазначили там.

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