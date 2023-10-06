В Беларуси "хлопок" на железной дороге. Вероятно повреждены конструкции, занимающиеся разгрузкой военной техники — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Беларуси прогремел “хлопок” на железной дороге. Вероятно повреждены конструкции, занимающиеся разгрузкой военной техники. Об этом сообщает “сообщество железнодорожников Беларуси”, передает УНН.
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“По предварительной и пока неверифицированной информации, повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп. Данные инженерные сооружения на указанной станции периодически задействуются для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с военной техникой”, — рассказали в “сообществе железнодорожников Беларуси”.
Детали
По данным белорусских железнодорожников взорвалось на железнодорожной станции Озерище, что влизи белорусской столицы Минск. Местные жители услышали взрыв в четверг 5 октября около 23:30.
По предварительной информации, в результате взрыва поврежден участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с путями погрузки и разгрузки. Как отметили в “сообществе железнодорожников Беларуси”, эти сооружения используются, в частности, для операций с военной техникой.
Рядом со станцией Озерище, где прогремел взрыв, расположены по меньшей мере три воинские части связистов (120 и 127 бригады связи, а также 56-й полк связи).
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Журналисты белорусского издания “Зеркало” под видом обеспокоенных жителей позвонили в МЧС и Минобороны, чтобы прояснить подробности инцидента. Дежурный Минского городского управления МЧС сообщил, что “все хорошо, тренировки проходят хорошо”.
Власти же информацию о взрыве назвали “слухами”. А в сообщении Белорусской железной дороги журналистам сказали, что ничего не слышали об инциденте. “На данный момент такой информации у нас нет, задержек на этом участке также нет”, — отметили там.