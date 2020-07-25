У Білорусі арештованому претендентові на президентство змінили одне з обвинувачень

Так, Бабарику оголосили новий обвинувальний акт, у якому попереднє обвинувачення в отриманні хабаря перекваліфікували на давання хабаря “в особливо великих розмірах у складі організованої групи”.

У чому причина такої зміни кваліфікації, не повідомили.

Крім того, Бабарико, колишній голова “Белгазпромбанку”, як і раніше, обвинувачується в “ухиленні від сплати податків” і в “легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом”.

Справу проти Бабарика розслідує Комітет державної безпеки Білорусі.

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Нагадаємо, Євросоюз закликав владу Білорусі звільнити політичних активістів.



Як повідомляв УНН, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який планував брати участь в президентських виборах, в цілях безпеки виїхав в Росію разом з дітьми. У Могильові продовжили арешт білоруського блогера Сергія Тіхановском — одного з політичних опонентів президента Олександра Лукашенка. Напередодні стало відомо, що його дружина, Світлана Тихоновская, яка є кандидатом в президенти Білорусі, вивезла з країни своїх дітей в одну з країн Євросоюзу.