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У Білорусі арештованому претендентові на президентство змінили одне з обвинувачень

У Білорусі арештованому претендентові на президентство змінили одне з обвинувачень

Київ • УНН

 • 11371 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У Білорусі одному з незареєстрованих претендентів на участь у президентських виборах Вікторові Бабарику, який перебуває під арештом, змінили одне з висунених йому обвинувачень. Про це пише “Радіо Свобода” із посиланням на Генеральну прокуратуру країни, передає УНН.

Так, Бабарику оголосили новий обвинувальний акт, у якому попереднє обвинувачення в отриманні хабаря перекваліфікували на давання хабаря “в особливо великих розмірах у складі організованої групи”.

У чому причина такої зміни кваліфікації, не повідомили.

Крім того, Бабарико, колишній голова “Белгазпромбанку”, як і раніше, обвинувачується в “ухиленні від сплати податків” і в “легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом”.

Справу проти Бабарика розслідує Комітет державної безпеки Білорусі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США стурбовані, що БДІПЛ ОБСЄ не зможе спостерігати за виборами в Білорусі

Нагадаємо, Євросоюз закликав владу Білорусі звільнити політичних активістів.

Як повідомляв УНН, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який планував брати участь в президентських виборах, в цілях безпеки виїхав в Росію разом з дітьми. У Могильові продовжили арешт білоруського блогера Сергія Тіхановском — одного з політичних опонентів президента Олександра Лукашенка. Напередодні стало відомо, що його дружина, Світлана Тихоновская, яка є кандидатом в президенти Білорусі, вивезла з країни своїх дітей в одну з країн Євросоюзу.

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