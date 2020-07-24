США стурбовані, що БДІПЛ ОБСЄ не зможе спостерігати за виборами в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. США стурбовані подіями в Білорусі в контексті майбутніх президентських виборів і тим, що БДІПЛ ОБСЄ не зможе спостерігати за ходом голосування. Про це на Постійній раді ОБСЄ у Відні заявив в.о. політичного радника Лейн Дарнелл Бал, передає УНН з посиланням на сайт Місії США при ОБСЄ.
“Ми стурбовані обмежувальними заходами, введеними для запобігання виконання потенційними кандидатами процедур реєстрації, арештами та залякуваннями, застосовуваними щодо численних опозиційних кандидатів, а також переслідуваннями, арештами і затриманнями мирних демонстрантів і журналістів. Такі дії несумісні з зобов’язаннями Білорусі як держави-учасниці ОБСЄ”, — сказав Бал.
Він закликав білоруську владу негайно припинити цю діяльність, підкреслив роль міжнародних спостерігачів у виборчому процесі.
“Ми з глибоким розчаруванням відзначаємо, що нездатність Білорусі своєчасно направити запрошення призвела до того, що БДІПЛ ОБСЄ не в змозі спостерігати за виборами”, — підкреслив дипломат.
Він додав, що США “настійно закликають уряд Білорусі забезпечити рівні умови для всіх, хто бере участь у виборах”.
Нагадаємо, Євросоюз закликав владу Білорусі звільнити політичних активістів.
Як повідомляв УНН, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який планував брати участь в президентських виборах, в цілях безпеки виїхав в Росію разом з дітьми. У Могильові продовжили арешт білоруського блогера Сергія Тіхановском — одного з політичних опонентів президента Олександра Лукашенка. Напередодні стало відомо, що його дружина, Світлана Тихоновская, яка є кандидатом в президенти Білорусі, вивезла з країни своїх дітей в одну з країн Євросоюзу.