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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 98358 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114243 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 137381 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103336 просмотра

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США обеспокоены, что БДИПЧ ОБСЕ не сможет наблюдать за выборами в Беларуси

США обеспокоены, что БДИПЧ ОБСЕ не сможет наблюдать за выборами в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 16974 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. США обеспокоены событиями в Беларуси в контексте предстоящих президентских выборов и тем, что БДИПЧ ОБСЕ не сможет наблюдать за ходом голосования. Об этом на Постоянном совете ОБСЕ в Вене заявил и.о. политического советника Лейн Дарнелл Бал, передает УНН со ссылкой на сайт Миссии США при ОБСЕ.

“Мы обеспокоены ограничительными мерами, введенными для предотвращения выполнения потенциальными кандидатами процедур регистрации, арестами и запугиванием, применяемыми относительно многочисленных оппозиционных кандидатов, а также преследованиями, арестами и задержаниями мирных демонстрантов и журналистов. Такие действия несовместимы с обязательствами Беларуси как государства-участники ОБСЕ”, — сказал Бал.

Он призвал белорусские власти немедленно прекратить эту деятельность, подчеркнул роль международных наблюдателей в избирательном процессе.

“Мы с глубоким разочарованием отмечаем, что неспособность Беларуси своевременно направить приглашение привела к тому, что БДИПЧ ОБСЕ не в состоянии наблюдать за выборами”, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что США “настоятельно призывают правительство Беларуси обеспечить равные условия для всех, кто участвует в выборах”.

Напомним, Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов.

Как сообщал УНН, бывший заместитель главы МИД Беларуси Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, в целях безопасности выехал в Россию вместе с детьми. В Могилеве продлили арест белорусского блогера Сергея Тихановском — одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Накануне стало известно, что его жена, Светлана Тихоновская, которая является кандидатом в президенты Беларуси, вывезла из страны своих детей в одну из стран Евросоюза.

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