Оппонент Лукашенко вместе с детьми выехал в Россию

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74630 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104695 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109595 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137871 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112087 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133697 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102473 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104898 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Оппонент Лукашенко вместе с детьми выехал в Россию

Оппонент Лукашенко вместе с детьми выехал в Россию

Киев  •  УНН

 • 14373 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Бывший заместитель главы МИДа Беларуси Валерий Цепкало, который собирался участвовать в президентских выборах, в целях безопасности выехал в Россию вместе с детьми. Об этом он рассказал российскому телеканалу "Дождь", передает УНН.

По его словам, он узнал, что в Беларуси готовится его арест, поэтому вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в Москве. Его жена Вероника осталась в Беларуси и участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Вероника Цепкало отметила, что семья оппозиционеров Лукашенко располагает информацию не только о возможном аресте ее мужа, но и о лишении семьи родительских прав.

"Поэтому было принято решение о срочном отъезде", - отметила Вероника Цепкало.

Отметим, что в конце июня ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Валерия Цепкало кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа.

Как сообщалось в УНН, в Могилеве продлили арест белорусского блогера Сергея Тихановского - одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок.

Накануне стало известно, что его жена, Светлана Тихоновская, которая является кандидатом в президенты Беларуси, вывезла из страны своих детей в одну из стран Евросоюза.

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