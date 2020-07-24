Оппонент Лукашенко вместе с детьми выехал в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Бывший заместитель главы МИДа Беларуси Валерий Цепкало, который собирался участвовать в президентских выборах, в целях безопасности выехал в Россию вместе с детьми. Об этом он рассказал российскому телеканалу "Дождь", передает УНН.
По его словам, он узнал, что в Беларуси готовится его арест, поэтому вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в Москве. Его жена Вероника осталась в Беларуси и участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Вероника Цепкало отметила, что семья оппозиционеров Лукашенко располагает информацию не только о возможном аресте ее мужа, но и о лишении семьи родительских прав.
"Поэтому было принято решение о срочном отъезде", - отметила Вероника Цепкало.
Отметим, что в конце июня ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Валерия Цепкало кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа.
Как сообщалось в УНН, в Могилеве продлили арест белорусского блогера Сергея Тихановского - одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок.
Накануне стало известно, что его жена, Светлана Тихоновская, которая является кандидатом в президенты Беларуси, вывезла из страны своих детей в одну из стран Евросоюза.