Опонент Лукашенка разом із дітьми виїхав до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, в цілях безпеки виїхав до Росії разом з дітьми. Про це він розповів російському телеканалу "Дождь", передає УНН.
За його словами, він дізнався, що у Білорусі готується його арешт, тому разом з двома дітьми поїхав і зараз знаходиться у Москві. Його дружина Вероніка залишилася у Білорусі і бере участь у виборчій кампанії кандидата у президенти Світлани Тіхановської.
Вероніка Цепкало зазначила, що сім'я опозиціонерів Лукашенка у своєму розпорядженні має інформацію не тільки про можливий арешт її чоловіка, але і про позбавлення сім'ї батьківських прав.
"Тому було прийнято рішення про терміновий від'їзд", - зазначила Вероніка Цепкало.
Відзначимо, що наприкінці червня ЦВК Білорусі відмовився зареєструвати Валерія Цепкало кандидатом у президенти на виборах, які пройдуть 9 серпня.
Як повідомлялося в УНН, у Могильові продовжили арешт білоруського блогера Сергія Тіхановського - одного з політичних опонентів президента Олександра Лукашенка. Його звинуватили в організації акцій, які грубо порушують громадський порядок.
Напередодні стало відомо, що його дружина, Світлана Тіхоновська, яка є кандидатом у президенти Білорусі, вивезла з країни своїх дітей в одну з країн Євросоюзу.