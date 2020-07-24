Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 10446 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 23833 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105538 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114872 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154906 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117922 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144700 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102903 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов

Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов

Киев  •  УНН

 • 12994 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Власти Беларуси должны освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование всех случаев. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в четверг, 23 июля, передает УНН.

Несколькими часами до этого в Брюсселе прошла встреча высокопоставленных представителей ЕС и Беларуси, участники которой обсудили вопросы прав человека и демократии в свете предстоящих выборов президента в восточноевропейской стране.

Брюссель вновь выразил обеспокоенность “несоблюдением Беларусью основных свобод” и “произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса”. Кроме того, Евросоюз сожалеет о несвоевременном приглашении Минском наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы, говорится в заявлении EEAS.

Брюссель призвал белорусские власти “уважать международные избирательные стандарты в части избирательного процесса”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидат в президенты Беларуси вывезла детей из страны

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Кандидатами зарегистрированы пять человек. Нынешний глава государства Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав государств. Предыдущие голосования недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.

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