Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Власти Беларуси должны освободить всех произвольно задержанных политических активистов и обеспечить справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование всех случаев. С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в четверг, 23 июля, передает УНН.
Несколькими часами до этого в Брюсселе прошла встреча высокопоставленных представителей ЕС и Беларуси, участники которой обсудили вопросы прав человека и демократии в свете предстоящих выборов президента в восточноевропейской стране.
Брюссель вновь выразил обеспокоенность “несоблюдением Беларусью основных свобод” и “произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса”. Кроме того, Евросоюз сожалеет о несвоевременном приглашении Минском наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы, говорится в заявлении EEAS.
Брюссель призвал белорусские власти “уважать международные избирательные стандарты в части избирательного процесса”.
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Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. Кандидатами зарегистрированы пять человек. Нынешний глава государства Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав государств. Предыдущие голосования недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.