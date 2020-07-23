У Білорусі через пандемію вирішили зменшити кількість спостерігачів за виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Білорусі під час президентської виборчої кампанії зменшать кількість спостерігачів на дільницях для голосування через епідеміологічну ситуацію у зв’язку з COVID-19. Про це з посиланням на рішення ЦВК країни повідомляє БЕЛТА, передає УНН.
Зазначається, що голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина запропонувала на період проведення виборчої кампанії зменшити кількість спостерігачів в основний день голосування до п'яти, а під час дострокового голосування – до трьох.
"Мова йде тільки про присутність. Акредитація спостерігачів не припиняється. Просто на той момент, коли дільниця для голосування відкривається для організації голосування, голова комісії проводить відбір за датою подачі документів на акредитацію і визначає кількісний склад спостерігачів", – пояснила керівниця ЦВК.
Проте, як вказано, ці зміни не стосуються міжнародних спостерігачів, довірених осіб кандидатів у президенти, депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Білорусь, депутатів місцевих рад, а також зареєстрованих ЗМІ.
Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Дострокове голосування на виборах відбудеться з 4 по 8 серпня. Підсумки Центрвиборчком повинен підвести не пізніше 19 серпня. Наразі кандидатами на виборах президента Білорусі офіційно зареєстровано п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, ексдепутатка Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв і глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.
Як повідомляв УНН, через погрози кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вивезла своїх дітей в одну з країн Євросоюзу.