В Беларуси из-за пандемии решили уменьшить число наблюдателей за выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Беларуси во время президентской избирательной кампании уменьшат количество наблюдателей на участках для голосования из-за эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19. Об этом со ссылкой на решение ЦИК страны сообщает БЕЛТА, передает УНН.
Отмечается, что председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина предложила на период проведения избирательной кампании уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, а во время досрочного голосования - до трех.
"Речь идет только о присутствии. Аккредитация наблюдателей не прекращается. Просто на тот момент, когда участок для голосования открывается для организации голосования, председатель комиссии проводит отбор по дате подачи документов на аккредитацию и определяет количественный состав наблюдателей", - пояснила руководитель ЦИК.
Однако, как указано, эти изменения не касаются международных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в президенты, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Беларусь, депутатов местных советов, а также зарегистрированных СМИ.
Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Сейчас кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрировано пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Как сообщал УНН, из-за угроз кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза.