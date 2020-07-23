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В Беларуси из-за пандемии решили уменьшить число наблюдателей за выборами

В Беларуси из-за пандемии решили уменьшить число наблюдателей за выборами

Киев  •  УНН

 • 18849 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Беларуси во время президентской избирательной кампании уменьшат количество наблюдателей на участках для голосования из-за эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19. Об этом со ссылкой на решение ЦИК страны сообщает БЕЛТА, передает УНН.

Отмечается, что председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина предложила на период проведения избирательной кампании уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, а во время досрочного голосования - до трех.

"Речь идет только о присутствии. Аккредитация наблюдателей не прекращается. Просто на тот момент, когда участок для голосования открывается для организации голосования, председатель комиссии проводит отбор по дате подачи документов на аккредитацию и определяет количественный состав наблюдателей", - пояснила руководитель ЦИК.

Однако, как указано, эти изменения не касаются международных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в президенты, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Беларусь, депутатов местных советов, а также зарегистрированных СМИ.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Сейчас кандидатами на выборах президента Беларуси официально зарегистрировано пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Как сообщал УНН, из-за угроз кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза.

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