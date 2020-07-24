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Євросоюз закликав владу Білорусі звільнити політичних активістів

Євросоюз закликав владу Білорусі звільнити політичних активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Влада Білорусі має звільнити всіх довільно затриманих політичних активістів і забезпечити справедливе, неупереджене та прозоре розслідування всіх випадків. З такою заявою Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (EEAS) виступила в четвер, 23 липня, передає УНН.

Кількома годинами до цього в Брюсселі пройшла зустріч високопоставлених представників ЄС та Білорусі, учасники якої обговорили питання прав осіб і демократії в світлі майбутніх виборів президента в східноєвропейській країні.

Брюссель знову висловив стурбованість щодо “недотримання Білоруссю фундаментальних свобод” і “довільного виключення кандидатів із виборчого процесу”. Крім того, Євросоюз шкодує про несвоєчасне запрошення Мінськом спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на вибори, сказано в заяві EEAS.

Брюссель закликав білоруську владу “поважати міжнародні виборчі стандарти в частині виборчого процесу”.

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Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня. Кандидатами були зареєстровані п’ять осіб. Нинішній глава держави Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед всіх європейських глав держав. Попередні голосування тижні були відзначені затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків.

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