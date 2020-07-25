Напомним, Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов.
Как сообщал УНН, бывший заместитель главы МИД Беларуси Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, в целях безопасности выехал в Россию вместе с детьми. В Могилеве продлили арест белорусского блогера Сергея Тихановском — одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Накануне стало известно, что его жена, Светлана Тихоновская, которая является кандидатом в президенты Беларуси, вывезла из страны своих детей в одну из стран Евросоюза.
В Беларуси арестованному претенденту на президентство изменили одно из обвинений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Беларуси одному из незарегистрированных претендентов на участие в президентских выборах Виктору Бабарыка, который находится под арестом, изменили одно из выдвинутых ему обвинений. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны, передает УНН.
Так, Бабарыке объявили новый обвинительный акт, в котором предварительное обвинение в получении взятки переквалифицировали на дачу взятки “в особо крупных размерах в составе организованной группы”.
В чем причина такого изменения квалификации, не сообщили.
Кроме того, Бабарыка, бывший глава “Белгазпромбанка”, по-прежнему обвиняется в “уклонении от уплаты налогов” и в “легализации средств, полученных преступным путем”.
Дело против Бабарыка расследует Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси.
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Напомним, Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов.