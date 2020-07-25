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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100452 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109082 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113943 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114623 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138041 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103477 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102755 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102260 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Беларуси арестованному претенденту на президентство изменили одно из обвинений

В Беларуси арестованному претенденту на президентство изменили одно из обвинений

Киев  •  УНН

 • 11361 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Беларуси одному из незарегистрированных претендентов на участие в президентских выборах Виктору Бабарыка, который находится под арестом, изменили одно из выдвинутых ему обвинений. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны, передает УНН.

Так, Бабарыке объявили новый обвинительный акт, в котором предварительное обвинение в получении взятки переквалифицировали на дачу взятки “в особо крупных размерах в составе организованной группы”.

В чем причина такого изменения квалификации, не сообщили.

Кроме того, Бабарыка, бывший глава “Белгазпромбанка”, по-прежнему обвиняется в “уклонении от уплаты налогов” и в “легализации средств, полученных преступным путем”.

Дело против Бабарыка расследует Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

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Напомним, Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов.

Как сообщал УНН, бывший заместитель главы МИД Беларуси Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, в целях безопасности выехал в Россию вместе с детьми. В Могилеве продлили арест белорусского блогера Сергея Тихановском — одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Накануне стало известно, что его жена, Светлана Тихоновская, которая является кандидатом в президенты Беларуси, вывезла из страны своих детей в одну из стран Евросоюза.

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