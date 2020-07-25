В Беларуси арестованному претенденту на президентство изменили одно из обвинений

Так, Бабарыке объявили новый обвинительный акт, в котором предварительное обвинение в получении взятки переквалифицировали на дачу взятки “в особо крупных размерах в составе организованной группы”.

В чем причина такого изменения квалификации, не сообщили.

Кроме того, Бабарыка, бывший глава “Белгазпромбанка”, по-прежнему обвиняется в “уклонении от уплаты налогов” и в “легализации средств, полученных преступным путем”.

Дело против Бабарыка расследует Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

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Напомним, Евросоюз призвал власти Беларуси освободить политических активистов.



Как сообщал УНН, бывший заместитель главы МИД Беларуси Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, в целях безопасности выехал в Россию вместе с детьми. В Могилеве продлили арест белорусского блогера Сергея Тихановском — одного из политических оппонентов президента Александра Лукашенко. Накануне стало известно, что его жена, Светлана Тихоновская, которая является кандидатом в президенты Беларуси, вывезла из страны своих детей в одну из стран Евросоюза.